獨家》基隆鐵路街「崔姬」最後1間店 又被活逮泰國妹「辦事」

2019-01-17 23:37

〔記者林嘉東／基隆報導〕假觀光真賣淫的泰國籍女子絡繹不絕，基隆警方今天第4度掃蕩鐵路街知名應召業者「崔姬」的店，再查獲6名假觀光來台真賣淫的泰妹，訊後將張姓與吳姓2名「三七仔」依妨害風化罪嫌移送法辦。

外號「崔姬」的50多歲媽媽桑，去年6月間向鐵路局承租3間房後，接連引進假觀光的泰國女子來台賣淫。

基隆市警局督察科靖紀小組會同轄區一分局偵查隊、南榮路派出所接連掃蕩「崔姬」的店，自6月起累計掃蕩3次，共在店內破獲30多名持觀光證件來台賣淫的泰國女子後，已迫使崔姬關了2間店。

但「崔姬」打著每次20分鐘只要1000元的低價促銷，仍吸引不少嫖客特別北上基隆嘗鮮，嫖客趨之若鶩，也引起同行相忌。

警方屢獲檢舉，今天下午3點40分第4度前往搜索「崔姬」最後一間店，再查獲6名持觀光護照來台賣淫的泰國女子。

警方搜索時，在店外發現把風的吳姓、張姓「三七仔」為熟識老面孔；入內搜索時，活逮2名泰籍女子正與尋芳客在「辦事」，另4名女子則等候客人上門；警方當場在店內查扣9000元，保險套11個，計時器2個，潤滑液2瓶。

警訊後將2名嫖客依違反社會秩序維護法裁處；吳姓、張姓「三七仔」則依妨害風化罪嫌移送法辦。

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