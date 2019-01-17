1/17 威力彩、今彩539頭獎都1注獨得！ 雙贏彩頭獎摃龜！

2019-01-17 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月17日）開獎的第108000005期威力彩，在連槓14期後終於在今天開出1注，也是今年首次的威力彩頭獎，獨得獎金2億2352萬6545元，由新北市中和區自立路64號1樓的美鴻發彩券商行開出；而第108000015期今彩539，頭獎1注獨得，可得獎金800萬元，由新北市林口區文化二路一段68巷20號之4的永鑫彩券行開出；而第108000015期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000005期威力彩中獎號碼為：「07、08、12、13、15、30，第二區：08」頭獎1注獨得，每注可得2億2352萬6545元；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共29注中獎，每注可得2萬元；伍獎246共注中獎，每注可得4000元；陸獎共1355注中獎，每注可得800元；柒獎共3055注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬5066注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7506注中獎，每注可得100元；普獎共3萬795注中獎，每注可得100元。

第108000005期38樂合彩中獎號碼為「07、08、12、13、15、30」，五合摃龜；四合共2注中獎，每注可得6萬7500元；三合117注中獎，每注可得5750元；二合共2445注中獎，每注可得750元。

第108000015期雙贏彩中獎號碼為「01、04、07、08、10、11、12、16、17、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共14注中獎，每注可得10萬元；參獎共360注中獎，每注可得500元；肆獎共3653注獲得，每注可獲得100元。

第108000015期今彩539中獎號碼為「08、12、20、21、27」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共242注中獎，每注可得2萬元；參獎共7390注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4634注獲得，每注可獲得50元。

第108000015期39樂合彩中獎號碼為「08、12、20、21、27」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共299注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8204注中獎，每注可得1125元。

第108000015期3星彩中獎號碼為「309」，正彩共38注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000015期4星彩中獎號碼為「6699」，正彩共52注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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