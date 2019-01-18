虐童案件頻傳 警署結合醫療體系推動第一線守護兒少

2019-01-18 00:24

〔記者邱俊福／台北報導〕鑒於兒少受虐案件大都由醫院發現通報，去年底警政署便與長庚醫院即攜手規劃推動「醫警合作守護兒少」方案，製作影音及書面教材，以強化第一線警察辨識兒虐案件專業能力及統一執勤技巧，另全國各警察機關也與107處醫療院所建立聯繫窗口，加速兒虐案件通報，以利員警即時啟動偵辦調查，保全證據，讓施虐者無所遁形。

警政署強調，醫警合作是在傷痛已然發生，更重要的是，鄰里之間要發揮守望精神，主動通報警方，讓警察能夠第一時間介入與協助，這就是行政院院長蘇貞昌所謂發揮「雞婆精神」，才能夠共同守護國家幼苗的成長。

除了與醫療院所加強彼此通報聯繫外，並由各（分駐）派出所勤區員警經由三種作法，極力防止家庭暴力及兒虐案件發生，包括：一、對家暴施暴者約制告誡及查訪毒品人口等高風險族群子女受照顧情形。二、透過社區治安座談會議等活動，加強與社區居民之橫向聯繫，主動發掘受暴案件。三、藉由村里鄰長及社區熱心人士，掌握社區高風險家庭，主動了解危險因子及狀況，並轉介社福單位妥適處理。

警政署呼籲，兒虐案件的防治及兒少安全的保護，除政府機關的努力，也需要全體社區民眾的參與投入，希望民眾捨棄「別人家的事情不要管」錯誤觀念，「厝邊頭尾」左鄰右舍如有發現疑似家暴、兒虐情事，立即撥打110或113通報，多一份「雞婆精神」，就多一個家庭免於危害。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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