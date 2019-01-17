苗栗狠繼父遭限制住居 受虐童暫回祖母家安置

2019-01-17 22:22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣47歲曾姓繼父不滿10歲兒子在校偷喝同學羊奶，竟掄拳往他臉上重捶，打得兒子鼻青臉腫，身上也多處瘀傷，經校方通報後，警方及苗栗縣政府社會處介入調查，曾父被遭依家庭暴力防治法移送，檢方複訊後飭令限制住居，社會處則將男童暫交由原生家庭的祖母照顧，後續仍評估尋找合適寄養家庭安置。

臉書社團「黑色豪門企業」今天PO出一張小男童眼睛嚴重瘀青幾乎睜不開、臉部多處瘀腫的照片，原PO是個熱心計程車司機，稱他見到孩子的祖父祖母，帶著男童要到警局提告繼父家暴，於心不忍，憤而PO網尋求協助。

消息一出，網友群起撻伐，警方也立即約談曾姓繼父，他聲稱男童屢屢有偷竊偏差行為，日前老師告知男童偷喝同學羊奶，他一時情緒失控，想給予教訓，未料下手過重，自己也很懊悔，向社會大眾表達歉意，仍被依違反家暴法移送，檢方複訊後令限制住居。

社會處雖第一時間暫時安置男童，但男童說想與祖母同住，所以先交由祖母照顧，但考量男童身心狀況及過去家庭教養環境，未來仍擬安排合適寄養家庭照顧。

此案傳出後，引發許多網友關切，晚間甚至傳出有網友到派出所想堵繼父曾男，經警方規勸後已離去。警方呼籲，面對兒虐案件，警方及社福單位都有機制給予兒童最完善保護，也會給予施暴者適當懲戒，請網友冷靜，勿動用「私刑正義」，以暴制暴反而會適得其反。

竹南鎮長方進興、縣議員廖英利、鎮民代表陳怡樺今晚也至男童祖母家中探視，方進興認為，男童原生、繼父都是問題家庭，不適合男童未來健全發展，會再研議是否有其他處置方式，他呼籲民眾重視家暴、兒少保護，即時通報避免悲劇發生。

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再傳家暴！苗栗男童遭繼父痛毆鼻青臉腫 運將怒po網

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