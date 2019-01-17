王金平脫口而出「有機會4年就好」 韓國瑜祝福心想事成

2019-01-17 22:29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕前立法院長王金平今晚（17日）在高雄圓山飯店舉行「辭歲感恩」餐會，他致詞時脫口而出：「有機會4年就好了！」台下響起一片「總統好！」歡呼聲。稍後抵達會場的高雄市長韓國瑜則說，謹記王院長「苦民所苦」提示，祝他「心想事成」。

「辭歲感恩」餐會席開85桌，冠蓋雲集，王金平穿梭席間寒暄。他致詞時說，希望未來推動國內和諧，衝突對立能化解、社會安定、國家安全，脫口說出：「有機會4年就好了！」台下響起一片「總統好！」歡呼聲。

韓國瑜在晚8點20分市議會結束後感到圓山飯店，面對媒體詢問「有機會4年就好了」的意思時，一時摸不著頭緒，回說會問王金平。韓國瑜在餐會上感謝王金平選舉期間基於高雄子弟、高雄未來全力以赴。

韓國瑜說，他對王金平有句話很感動，就是從事政治工作者要有宗教家情懷，不要忘記悲天憫人、苦民所苦及民眾需要的。他祝福王金平新的一年「一切順利、心想事成」。

針對「有機會4年就好了！」引發「總統好」呼聲，王金平反要媒體：「自己解讀，我不好意思解讀」，韓國瑜則不置一語。

王金平餐會前受訪指出，這場餐會是為了感謝大家在韓國瑜市長、市議員選舉期間幫忙，同時也趁歲末看看老朋友，同時期待不僅這次團結，下次選舉更要團結，為國民黨獲得勝選。

針對是否「因緣俱足」即將宣布參選總統，王金平笑答外界天天問，就像剝洋蔥一樣，總有一天剝到底，但「還沒剝到底」，元宵節過後一段時間因緣到了，他會自己剝下最後一層皮。

而前新北市長朱立倫建議以民主機制提名總統候選人，王金平則說，目前黨中央正在研究，他認為，若要改新制，一定要有十分把握，否則對黨會造成傷害。

對於民進黨秘書長羅文嘉今天接受廣播時，說他「藍皮利益骨」，王金平則妙回，他是「利益眾生、利益國家、利益人民」。

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