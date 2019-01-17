遭虐死女童家境差 南警巡守大隊長願協助後事

2019-01-17 22:38

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市1歲半小女童遭狠心小媽媽「牛奶媽」與親友虐打致死，傳出生母與已離婚的生父經濟狀況都不好，有女童的親戚找上台南市警局輔導的巡守大隊協助，大隊長宋俊明說，目前正在洽談中，只要女童親戚認為有需要，他會盡力協助女童的安葬事。

宋俊明說，據他了解，今天有女童的親人到住處為女童引魂，對於女童後事，親人說，孩子的生母與生父都很年輕，工作、經濟狀況不好，喪事方面的棺木、火化、進塔供奉的塔位可能需要外界幫忙，他身為更生保護會台南分會主委與台南市巡守大隊長，本就應對社會邊緣、弱勢族群多一些關懷，這方面能給予女童親人相關協助，會進一步與女童親人洽談確認。

此外，17日凌晨到台南地檢署包圍的數百名群眾中，警方發現，其中一群成員在多數群眾散去後，仍逗留南檢外，員警上前瞭解時，有人表明他們是廟會轎班成員，被害女童的生父也是轎班一份子，他們算是女童的叔叔，有人在女童生前也抱過這個可愛的孩子，沒想到竟會遭到生母與親友的毒手。

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