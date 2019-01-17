包圍南檢堵「牛奶媽」 警方向「400暴民」示弱原因曝光…

2019-01-17 21:46

〔記者王捷／台南報導〕台南「牛奶媽」虐死女兒案引發暴動，17日凌晨台南地檢署聚集約400名「正義暴民」，還出現飆車族來回奔馳、按喇叭挑釁，雖然警政署說可盡量支援，但台南市局長黃宗仁只向警署要求40名警力，同時回報策略，先用強制力引起民眾關注，讓院檢悄悄將嫌犯載送到看守所，最後佯裝示弱撤崗，一場軟硬兼施的謀略，成功讓包圍南檢的400人自動離開，黃宗仁說，警方沒偏袒誰刻意聲東擊西，警方守護的是法律。

虐童共犯移送到南檢後，群眾開始聚集，但是在警方維護下，群眾聚集在南檢前道路兩側，轄區市警四分局長蔡進閱3次溫情喊話，群眾仍然不甩，從百餘人逐漸增加到400人，甚至有改裝車輛、機車來回奔馳，挑釁意味濃厚，讓警政署重視，不過也擔心如果警方太過強勢，會造成輿論壓力。

黃宗仁接受警署命令，從容要求只需要高雄保安警察第五總隊支援40名警力，他有策略。保警搭運輸車到場後，黃宗仁先安排保警列隊，吸引關注，果真群眾發出躁動，以為嫌犯交保準備出來，聚集在南檢門口，狂飆三字經，怒喊「出來」！

接著，黃宗仁挑飆車族殺雞儆猴，以警力圍住飆車族，台南市保安大隊上前將飆車的7名屁孩拖下車，壓制在地，交通大隊的警員則記下車牌開單。

警方展現強制力的同時，順利引起關注，讓在場民眾憤怒，要求警方放人，卻不曉得已經中計，院檢與警方配合，趁機將3嫌犯悄悄送走。

黃宗仁的最後一步是向民眾「示弱」，表達願意先撤崗，宣布嫌犯已經遭到羈押送到看守所，民眾見警方撤崗後，也自動散去。黃宗仁說，警方不是守護壞人，警方守護的是台灣法律。

黃宗仁說，連續幾次群眾迅速集結的情況讓警署注意，警署希望台南這次「聲東擊西」的案例能研究出防治措施，而這種沒有領頭人的集會，是集會遊行法的灰色空間，如何在表達言論自由、維護治安間取得平衡，應該是需要研究的課題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/