菲國落網 吳健保曾為議員小型工程配合款槓上賴清德

2019-01-17 20:42

〔記者蔡文居／台南報導〕39年次的吳健保出身台南仁德區二空眷村子弟，為人海派，在地方交友廣闊，曾任台南縣議會第14屆副議長及第15、16屆議長，以及大台南市升格後首屆市議員，在地方實力雄厚。他曾因職棒打假球案及為了議員工程配合款槓上前台南市長賴清德而引發軒然大波。

2010年台南縣市合併升格為直轄市，吳健保當選首屆大台南市議員，並籌組「大台南問政監督聯盟」擔任總召。翌年，台南市議會召開臨時會，當時剛當選台南市長的賴清德，決定取消行之多年的議員每年1000餘萬元的小型工程建議配合款，以吳健保為首的在野黨為此和賴清德槓上，府會陷入僵局，因一再流會，台南市議會一開議就無法運作。

原本檯面下的小型工程款，因賴清德大動作改革，而引起國人的關注，賴清德與吳健保的府會衝突愈演愈烈，連時任總統的馬英九也力挺賴清德，最後在民意及輿論一面倒支持取消小型工程配合款下，以吳健保為首的無黨聯盟敗下陣來，而賴清德則成功取消議員的配合款，完成被認為「不可能的任務」。

經過這一役，吳健保聲望及形象嚴重受創。之後，議員一職也因案遭到判刑確定並解職，首屆市議員只當了2年多，他在議會的影響力也隨著人去樓空。半年後，他選擇潛逃海外，但地方實力仍在，去年他兒子吳禹寰捲土重來當選議員，順利承繼其政治衣缽。

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