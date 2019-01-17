長髮男警吃「考丙」提行政訴訟 敗訴定讞

2019-01-17 20:45

〔記者楊國文／台北報導〕「長髮男警」敗訴！保二總隊員警葉繼元不滿因蓄留長髮，5年前考績被打丙等，向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷丙等處分，最高行政法院今天維持原審見解，認定保二總隊對葉男考核並無程序瑕疵，或事實認定的違誤，且無不遵守一般公認價值判斷的標準，判葉繼元敗訴定讞。

已是二度敗訴

據悉，葉繼元曾因不滿2015年度年終考績丙等提起行政訴訟，曾遭北高行判他敗訴，因此，連同最高行今天判他2014年考績丙等判敗訴定讞，已經是二度敗訴。

葉繼元是罕見留長髮的警察，2014年間，因儀容不整等因素，被認定違反規定，遭警政署保二總隊共記36次申誡，年終考績得到丙等。葉不服，向公務人員保障暨培訓委員會提起復審遭駁回後，向台北高等行政法院提起行政訴訟。

北高行認為，警察是民眾最常見到的公務員，勤務至多且廣，而警察行使職權可能與人民發生搜索、逮捕解送等肢體接觸，警察的性別與執勤妥當性、合法性息息相關，從男警對婦女身體進行搜索常引發極大爭議即可見一斑。

北高行認定，警政署為落實團隊紀律，訂定儀容重點要求事項，對男、女警的髮式作出不同規定，是考量警察工作的特殊性，供人民客觀辨識男女警察身分的標準，沒有違反性平法的疑慮，沒有性別歧視，保二總隊考評並無違誤，駁回葉繼元請求。葉不服，提起上訴。

最高行認為，葉繼元2014年表現為申誡36次、嘉獎18次、病假28日、事假1天、無遲到、早退或曠職等紀錄。2014年直屬主管給他的考核意見是「有性別認同問題、個性自屬女性、喜歡留長髮習慣、平日勤務平平…」等，目前仍輔導中，綜合評分為69分，考績會也維持69分，最後給予考績丙等。

最高行指出，保二總隊對葉繼元考績評定與程序，並未違反考績法規定，亦無程序瑕疵，或事實認定的違誤，且無不遵守一般公認價值判斷的標準，今天駁回上訴，判敗訴定讞。

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