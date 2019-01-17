吳健保菲國落網震驚鄉親 吳禹寰：為人子女仍尊重司法

2019-01-17 19:40

〔記者萬于甄／台南報導〕躲了4年終於落網！前台南縣議長吳健保因職棒簽賭假球案涉及恐嚇球員部分，2014年8月遭判刑3年2個月定讞，卻在發監執行報到日前潛逃出境，今傳出在菲律賓落網；吳健保之子、台南市議員吳禹寰表示，為人子女雖會擔心長輩健康，但一切尊重司法。

吳健保在菲律賓被捕，將由刑事局協調遣返回國，對此，吳禹寰表示，他也是看到新聞報導才知道。他提到，爸爸近年雖有和家人聯絡，不過每次電話號碼都不同，更不清楚行蹤。

吳禹寰也說，為人子女當然會擔心長輩的身體健康，自己也常勸爸爸要回來接受司法，最後一次聯絡時，爸爸曾透露想回台的念頭。

吳健保曾擔任台南縣議會第14屆副議長及第15、16屆議長，在地方基層深根已久，遭通緝4年多，終於在菲律賓落網，消息傳回地方，震驚不少鄉親，有支持者認為，吳健保幾年前身體健康每況愈下，長期躲藏在海外，醫療較不方便，若能返台治療也好。

地方也有另一說法認為，吳健保確實因近年身體情況不佳，兒子也順利選上市議員，才坦然回台服刑，爭取保外就醫的可能性。

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