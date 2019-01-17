補教法律名師張簡復中被控假律師接案 涉詐累犯被起底

2019-01-17 23:13

〔記者黃良傑／高雄報導〕法律系畢業但無律師執照的補教老師張簡復中，遭爆與前特偵組主任檢察官陳雲南等人開設法律事務所，還公開徵求律師，因張簡有詐欺前科，檢調查證，陳雲南根本未在高雄律師公會登錄執業，也不認識張簡復中；張簡辯稱只是幫事務所找律師，否認有任何詐欺不法，現在已和該家法律事務所取消合作關係。

張簡復中多於公職補習班、學校敎法律，但無律師執照，去年8月間，因涉詐欺取財罪嫌，被台南地院判刑6月，併科罰金10萬元，判決指他明知其未取得律師資格，且非依法令執行業務，意圖營利而辦理訴訟事件，竟在高市成立「晶品法律事務所」自任所長，並利用在三元補習班教授法律課程機會，對外營造得以處理訴訟事件假象，遭揭露被控詐欺取財起訴、判刑。

此外，他也曾於2016年因涉假冒真律師，偽刻其他律師及事務所印章對外收費接案，遭高雄地方法院判處有期徒刑1年，念在他有法律碩士學位，又坦承犯行且與被害律師和解，法官輕判緩刑2年，不料，緩刑期間又遭控陸續詐騙，雄檢另起訴他涉假律師詐欺案件。

雄檢指出，張簡復中曾在多位高市議員服務處提供法律諮詢，向前來求助的民眾誆稱是執業律師，被害人先後支付上萬元，有些被害人察覺他未以律師身份出庭時，張簡竟佯稱為減輕賦稅壓力，才未以律師身份出庭，還要求當事人在開庭時謊稱律師是義務幫忙，陸續發現不對勁後，被害人憤而提告。

雄檢偵結後認定，張簡復中涉犯詐欺罪及違反律師法，認定已違反「未取得律師資格而辦理律師業務」等2罪，將他提起公訴。

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