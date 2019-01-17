宮主上午還跟朋友聊天 下午被發現在住處上吊

2019-01-17 18:07

〔記者王宣晴／新北報導〕60歲林姓宮廟宮主今天下午3點左右被友人發現陳屍在宮廟住處，警方獲報趕抵現場，發現林男在房間門口樑柱上吊自殺，現場無打鬥痕跡。林男在桌上留下一張親友聯絡清單，請發現人幫他聯繫，警方封鎖現場調查，初步排除他殺可能，確切輕生原因仍待調查釐清。

警方調查，林男住在新北市三重忠孝路二段的一處公寓2樓，住處還設有宮廟，平時有信徒及朋友參拜聊天，今天上午，郭姓友人還透過LINE跟林男聊天，當時並未發現異狀，下午3點左右去拜訪時，驚見林男在房門口上吊，趕緊報警。

警消到場發現，林男已明顯死亡，並未送醫，警方封鎖現場調查，在桌上發現現金及一張親友聯絡清單，還寫上「請幫我聯繫這些人。」現場沒有打鬥跡象，初步排除他殺，但屋內也沒找到其他遺書及藥物，尚無法確認輕生原因。

警方說，目前已聯繫林男家屬到案認屍，持續調查林男生前狀況，釐清輕生原因。

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