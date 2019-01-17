吳健保潛逃菲國4年多 被捕畫面曝光

2019-01-17 18:22

〔中央社〕菲律賓警方人員今天證實，在台涉及職棒打假球案而被通緝的前台南縣議長吳健保已在菲國落網，目前羈押在移民局看守所，等候遣送程序。

這名要求不具名的菲國專案小組成員告訴中央社，警方與移民局幹員16日在蘇比克灣一座別墅內逮捕吳健保。他當時剛從外面活動完畢返家，見到菲國執法人員，相當錯愕。

幹員說，吳健保偶爾還會出入菲國賭場。

吳健保自2014年10月起遭到通緝，潛逃菲律賓4年多。一名台商透露，其實吳健保在台灣出事後，就逃到了蘇比克灣，當時是棲身在朋友的工廠裡。他平時活動低調，很少離開蘇比克灣，但偶爾和特定蘇比克灣台商聚會、吃飯。其實，吳健保躲在蘇比克灣，在當地台商圈中已不是秘密。

數月前，刑事局掌握了吳健保行蹤，立即透過駐菲聯絡官向菲方要求追捕吳健保，經過一段時間跟監，昨天下午見時機成熟，將他逮捕到案。

自從去年5月，台菲成功合作在屏東東港逮捕涉及毒品案件、逃亡10個月的菲國奧扎米士市（Ozamiz）市議員帕洛吉諾格（Ricardo Parojinog）之後，菲警感念雙方合作情誼，均全力追捕台灣通緝的逃犯。

這次成功逮捕吳健保，又是一次台菲合作的佳例。

吳健保目前被羈押在菲律賓移民局位於塔古市（Taguig）比庫丹區（Bicutan）的看守所，等候遣送程序。

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