男被工頭推了一把撞破頭 6天後陳屍住處

2019-01-17 19:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕江姓男子在工地擔任工頭，2016年間與邱姓男子一同外出工作，車子卻開過頭，兩人在路邊發生爭執，江男氣憤推了邱男一把，造成邱男倒地撞到後腦勺流血，邱男到醫院包紮後，還曾跟友人抱怨被同事推倒受傷，隨即失聯好幾天，親友察覺不對，到住處查看，發現邱男早已氣絕身亡，身上穿的衣服與受傷當天相同，江男也被依傷害致死罪送辦，桃園地院法官審結判處他4年徒刑。

判決指出，2016年4月8日上午，江男與邱男到新竹縣工作，途經竹北市光明六路與縣政二路口時，江男對開車的邱男說：「開過頭了！要轉彎的路口過去了！」兩人爆發口角，在路邊爭執時，江男猛力推了邱男一把，導致他重心不穩後仰倒地，頭部直接撞擊柏油路面流血，江男趕忙拿衛生紙幫忙止血，請救護車將邱男送醫，沒想到事隔6天後，邱男被發現陳屍桃園市住處。

邱男的張姓友人說，8日當天，邱男曾打電話給他說「受傷了」，從醫院返回後另告知他是被同事拉扯摔倒受傷，頭部縫了4、5針，那天是他最後一次見到邱男，之後2、3天打電話就不通了；廖姓友人則說，8日後曾多次找邱男未果，去他家敲門也無回應，覺得很不對勁，14日找來邱男親人協助破門，發現邱男竟陳屍屋內。

江男被依傷害致死罪送辦，他坦承有推邱男導致頭部撞地，但他辯稱，邱男急診後拒絕住院觀察，又有酗酒及肝硬化、糖尿病、胰臟癌等疾病，死因與他並無直接關係。

不過，法官從相關證人證詞及現場監視器畫面，發現邱男倒地時整整5分鐘才爬得起來，死亡時穿的衣服與8日一樣，8到14日間都處於失聯狀態，法醫解剖報告也指出，邱男死因為「右枕部外傷併右枕部硬腦膜下腔出血」，與邱男在醫院檢查時的傷勢位置符合，認為江男的辯詞不足採，加上他至今未與被害人家屬和解，審結依傷害致死罪判處他4年徒刑。

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