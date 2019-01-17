涉收賄幫夾帶違禁品 花蓮監獄管理員聲押

2019-01-17 18:01

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮監獄黃姓管理員疑收取受刑人親友賄絡，幫忙傳遞訊息、夾帶菸酒等違禁品，花蓮地檢署昨天指揮東機組幹員，同步搜索監獄工廠、黃男住家及受刑人北部住家3地，漏夜偵訊後依違反貪污治罪條例罪嫌，今天向花蓮地院聲押獲准。

檢調人員指出，花蓮自強外役監獄、花蓮監獄傳出管理員協助受刑人夾帶菸酒等違禁品，調查人員上月底到光復鄉自強外役監約談6名受刑人，同時掛線監聽花蓮監獄黃姓管理員，發現黃男與另名假釋犯通話內容有異樣，疑透過不當金錢往來收賄，協助特定受刑人家屬夾帶違禁品入監，昨天持票前到監工廠搜索。

34歲黃姓管理員於檢方偵訊時否認涉案，但無法解釋違禁品來源及去向，檢方今晨向花蓮地院聲請羈押，因涉犯最輕本刑5年以上有期徒刑重罪且有串證之虞，遭地方法院裁定準押禁見。

花蓮監獄指出，黃男並非正式管理員，是在戒護科任職務代理，有缺員才會請他來上班，斷斷續續任職4年多，表現一切正常，也沒有前科，獄方對他涉案感到訝異，會積極配合檢方後續調查。

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