吳健保落跑菲律賓被逮 遣返後解送新北檢歸案發監

2019-01-17 17:28

〔記者陳慰慈／新北報導〕因涉入職棒打假球案，2014年8月被高等法院依詐欺罪判刑3年2月定讞的前台南縣議長吳健保，新北地檢署囑託台南地檢署發監執行，同年9月30日南檢發監執行前，他卻落跑被到新北地檢署通緝，今傳出吳男已在菲律賓境內被查獲，刑事局已派員到菲國聯絡遣返事宜，回國後吳男將解送新北檢歸案發監執行。

刑事局偵查第八大隊獲報吳嫌藏匿於菲國，將情資通報駐菲聯絡官，經聯絡官會同菲國警察總署及移民局人員歷經3月餘監控，掌握吳健保藏匿在菲國蘇比克灣一處別墅內，確認吳嫌行蹤後，於1月16日下午6時半將吳嫌逮捕到案，目前接洽菲律賓移民局辦理遣返程序。

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