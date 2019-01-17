男約前女友打分手砲 慘遭大哥撂人圍毆、逼簽本票

2019-01-17 16:40

〔記者楊政郡／台中報導〕陳姓少女不滿林姓前男友分手還要求打分手砲，陳女的老大楊男得知後出面處理，率人圍毆林男、搶走身上財物，恫嚇「以往討債是把人塞到冷凍庫，身上潑水通電，都是幾十人上百人追著跑，拿刀砍」，林男嚇得簽下50萬元本票當精神賠償，一回到家馬上接到催債電話，趕緊報警處理，台中地檢署依強盜、恐嚇取財等罪起訴楊男等7人，陳姓少女等2人移送少年法庭。

2017年10月，楊男（26歲，詐欺前科）得知，陳姓少女的前男友林男明知陳女已另交鄭姓男友，還持續糾纏、多次約砲，楊男以大哥身分出面討回公道，帶著鄭男、陳女等7成人、2少年到場，約林男在台中台灣大道的酒吧談判，痛罵林男玩弄陳女，讓陳女對他呼巴掌，但楊男認為林男出言不遜，帶到更偏避的停車場痛毆。

他們怕聲音太大被路人發現，又轉移陣地，將他帶到霧峰山區繼續毆打，打斷牙齒、腹部挫傷、雙手雙腳多處挫傷，還拿出林男皮包，「誰喜歡自己拿」，現金5600元及香水一瓶都被拿走。

楊男開口要200萬精神賠償，林男為了保平安，口頭同意賠償50萬後，才被載回大里區，但楊男恐嚇說，不給錢就會去家裡找人、去他工作的地方亂，要求林男質押身分證及駕照，潘姓少年還附和說，「以往討債是把人塞到冷凍庫，身上潑水通電，4、5台車，都是幾十人上百人追著一人跑，也有拿刀砍人等」。

當天凌晨7點左右，林男回家，不敢報警，依約在當天下午到某地下室，簽下50萬元本票交給楊男等人，下午回到家就接到催債「恐怖」電話，嚇得趕緊報警處理。

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