沒看錯！千里眼、順風耳 騎哈雷警車出巡

2019-01-17 16:23

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節將屆，彰化警分局與大竹國小今天聯合舉辦防制酒駕與交通安全、治安維護，男女學童扮成千里眼、順風耳等神明，騎乘警用小哈雷機車為媽祖娘娘開道，員警們則持「打詐」、「防竊」標語，浩浩蕩蕩沿著市區街道宣導，趣味性十足，不少民眾直呼：「可愛！」還有人笑說，頭一回看到神明騎哈雷警車出巡，這種宣導超有創意。

彰化警分局為宣導各項春節期間的施政作為，今天聯合大竹國小歌仔戲團及小提琴隊以「媽祖保平安～踩街遶境」活動，在人潮聚集的彰化火車站一起宣導防制酒駕及各項安全維護工作。

宣導隊伍最前方派遣千里眼、順風耳騎乘警用小哈雷為媽祖娘娘開道，再定睛一看，隊伍中原本應該是鑼鼓隊的成員也化身成小提琴表演家，而原本應該寫著「肅靜」、「迴避」的手持彩牌，也變更為「打詐」、「防竊」的宣導標語，趣味性十足。

大竹國小校方指出，今天活動是以彰化市南瑤宮媽祖慈悲為懷、保佑平安的信念為主軸，以踩街遶境平安好過年為發想，搭配警方重要節日安全維護工作宣導，兼具在地特色與創意概念，相當吸睛。

彰化警分局長洪宏榮表示，這項加強重要節日安全維護工作，主要是希望民眾在過年期間安心、放心、暖心的方式人團圓、過好年。春節期間警方將加強交通疏導，並提供舉家外出安全維護巡簽、護鈔、機動派出所設立、協尋失蹤人口返家團圓等服務，品質絕對不打折。

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