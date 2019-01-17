又見兒童受虐 苗縣府：已安置並將對施暴者提告

2019-01-17 14:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕又見兒童受虐，臉書「黑色豪門企業」，剛剛上傳貼文，指「2019/01/17 苗栗 發生 虐童事件」，計程車司機載到受虐男童看不下去投稿，照片中男童雙眼瘀青；苗栗縣政府社會處表示，該名男童因受家暴，已於15日緊急安置，今天是社工陪男童祖父母搭乘計程車到派出所報案，製作偵訊筆錄，縣府將對施暴者男童的繼父提告。

縣府社會處表示，該名男童就讀國小中年級，15日到校上課時，學校發現男童臉部眼睛部位，有明顯瘀青，疑似受家暴，立即通報社會處，經社工介入，了解施暴者為男童的繼父，當天即緊急安置。

社會處指出，男童經驗傷，除臉部雙眼部分有疑似遭拳頭攻擊傷勢，四肢也有遭棍棒揮打的條狀淤青痕，並經照X光沒有內傷或骨折等其他傷勢。處方之前未接獲過男童繼父施暴記錄，經了解因管教男童，才動手。

社會處副處長張國棟表示，經社工了解，男童的家庭為「重組家庭」，母親離異後，帶著男童改嫁繼父，繼父為勞工，工作穩定，家庭經濟小康。

張國棟說，之前男童都是由母親管教，但男童於14日在學校，偷喝別的同學牛奶，被老師在聯絡簿寫下告知家長，因男童之前也曾發生過到超商順手牽羊的前例，男童繼父見男童未改，一時情緒失控，修理了男童。

社會處表示，雖男童繼父是為了男童好，但若用錯方法，「好意變惡意」，就像日前苗栗尚順停車場，發生父親管教女兒卻讓女兒追著車跑的事件一樣，呼籲家長管教兒女時，先整理自身情緒，以理性、耐心來教導。

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