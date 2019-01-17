再傳家暴！苗栗男童遭繼父痛毆鼻青臉腫 運將怒po網

2019-01-17 14:30

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市10歲男童因在校偷竊，遭47歲曾姓繼父「嚴厲管教」，揮拳毆打臉部致鼻青臉腫，今早男童由祖父、母陪同搭計程車報警，司機見到男童慘樣十分痛心，遂拍照PO網引發公憤。頭份警方已拘提繼父，繼父坦承一時氣憤才動手，現十分後悔不斷道歉，警方仍依傷害罪及家庭暴力防治法將他移送苗栗地檢署偵辦。

據警方調查，該男童生父亡故，生母10年前改嫁曾姓繼父，2年前取得男童監護權。曾父表示，男童常有偷竊惡習，曾在超商行竊，在學校也屢次偷喝同學飲料，14日又再次偷喝同學羊奶，老師遂通知家長，曾父得知後怒不可遏，返家後決定嚴厲管教，盼徹底糾正其行為。

據曾父供稱，當晚徒手毆打男童臉部，男童轉身閃避又不慎撞上家具。隔天老師驚見男童傷勢，立即通報苗栗縣政府社會處，社工立即介入，驗傷確認前額、頭皮多處紅腫，左眼嚴重瘀腫，右肩擦傷，雙上臂及下肢皆有多處瘀痕，已將男童緊急安置。

今早男童在祖父、母陪同下，搭計程車到派出所報警提告，運將看到男童慘樣於心不忍，拍下照片PO網，引發網友一片撻伐，警方也隨即拘提曾父到案，曾父坦承施暴，除為不當管教向大眾道歉，並後悔稱將不再犯，警訊後仍依傷害及家庭暴力防治法移送地檢署偵辦。

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