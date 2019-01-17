民眾赴平溪遊玩走古道遭罰萬元 這個原因逆轉免罰...

2019-01-17 14:39

〔記者溫于德／台北報導〕袁姓民眾前年偕友人赴新北市平溪區幼坑古道遊玩，卻遭警方認定行走在鐵路路線上，開罰1萬元罰鍰，不服的袁男訴願被駁後打行政訴訟。台北地院認為，新北市觀光旅遊網原已寫明，「沿途必須走在鐵道上」等語，認定袁沒有故意或過失，判決撤銷處分與訴願決定，可上訴。

袁姓民眾主張，前年6月25日中午12時許，與友人在幼坑古道依指示在步道口休息，但該處並未設計柵欄、圍籬或警語，自己根本不知道已經進入鐵路路線範圍，並非有意擅闖鐵路，請求撤銷處分和訴願決定。

但主管機關交通部抗辯，早在車站月台與鐵路軌道沿線設置警告標誌，袁姓民眾智識程度應可辨識休息處是火車行經之處，自然不能行走。

法官認為，依警方採證影像與截圖，袁姓民眾確實走在車站旁的鐵路上，但從幼坑古道現場照片來看，車站旁有水泥階梯可通往步道，銜接幼坑古道、大華壺穴等地，且官網原也介紹，「由車站下車走到大華壺穴沿途必須走在鐵道上，特別注意火車行駛時間，踏著枕木，在青山綠水的懷抱中，和家人好友邊走邊聊天最是愜意」，雖網頁後來遭撤換，但該處顯然是長期供人通行路線。

法官表示，現場警告標示設置在車站月台兩側，標語也面向月台，若從步道沿著階梯而下，根本無法看見警告標牌。

基於袁姓民眾只是一般人，需仰賴官方介紹和說明才能走到鐵路沿線，法官認為，難以認定袁有過失或故意情形，因此不用受罰，判決撤銷原處分和訴願決定。

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