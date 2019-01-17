羈押2年交保夢碎 高院裁定土豪哥延押2個月

2019-01-17 14:26

〔記者楊國文／台北報導〕W飯店郭姓女模命案，主嫌「土豪哥」朱家龍二審被依轉讓偽禁藥致死罪判10年，目前由高院更一審審理，朱日前向承審法官求情，以有長期脊椎病痛、且體型龐大受矚目不會逃亡為由，請求交保，且盼交保金在300萬元以內，遭被害家屬律師砲轟朱揮金如土，「在W飯店（毒趴）就花148萬元，案發2年卻未賠償1塊錢」，要求延押。高等法院認定朱被判10年重罪、且有逃亡之虞，裁定將他延押2月，確定將在看守所過年。

此外，同案被告洪聖晏日前也以後悔做錯事，且身為獨子，不會丟下媽媽而逃亡，請求交保，高院今也認定他被重判10年半，和朱一樣都有逃亡之虞，也裁定將洪延押2月。

朱家龍日前在更一審召開延押庭指出，指從案發後勒戒、羈押至今快2年，均配合偵查，也將護照交給法院，絕無逃亡意圖和可能，還以自身龐大體型自嘲，指他的身材太受矚目，「要逃亡也很難」。

朱接著打出溫情牌表示，他對死者和死者家屬非常抱歉，很清楚為人父母失去女兒的痛苦，絕對會儘自己的力量和家屬達成和解，由於他脊椎痛得很厲害，在看守所無法做物理治療，請求法院讓他交保，也願意以任何方式代替羈押。高檢署檢察官許永欽指責朱迄今否認犯罪，也被判10年重罪，逃亡可能性高，應予延押。

法官問朱，多少交保金是適當？朱低頭沈思後答稱「300萬元」，遭被害家屬痛批，死者才20多歲，案發快2年，朱竟未賠償一塊錢，顯示無悔過之心，絕對有高度逃亡可能；針對朱男強調已將護照交給法院，故無逃亡可能，律師質疑「有那個偷渡者會開大門、走大路，從機場出境？」

此案源於家境優渥的30歲朱家龍，2016年12月2日日下午，在北市信義區知名的W飯店2502號房舉辦毒趴，邀蔡逸學、洪聖晏等友人和多名傳播妹到場助興。郭姓小模因混用多種毒品後，同月7日清晨4時出現神智不清等症狀，送醫後仍於當晚7時許不治。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/