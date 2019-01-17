偷神像得罪神明？ 通緝犯正想「鬆一下」 就被逮

2019-01-17 16:01

［記者方志賢／高雄報導］高市林姓男子上週因偷神像遭警查獲，昨到三民區某養生館找按摩女「鬆一下」，正當「翻雲覆雨」時，遭警臨檢查獲，警還發現他上週偷神像被逮後2天，就因3件竊盜遭通緝，接連因案遭警逮獲，林男也大嘆：「難道偷神像，得罪神明嗎？」

警方表示，36歲林姓男子（有竊盜前科），去年5月出獄，就在高雄市連續犯下15件竊案，本月9日他涉嫌偷取三民區某廟宇供奉的6尊神像，當天下午就被警方查獲，隔了2天，他涉嫌15件竊案中，有3案遭法院判決，共須執行1年8月徒刑，林嫌因未報到服刑，本月11日遭通緝。

警方說，昨下午5時許，林男到三民區建國二路一處養生館找21歲潘姓按摩女性交易，2人正在辦事時，卻遭三民一分局哈爾濱街派出所警員臨檢查獲。

警方一眼認出林男就是上週竊取6尊神像的嫌犯，進一步查證他身分時，竟發現他在11日剛因案遭通緝，林嫌獲知自己是通緝身分時驚呼「我被通緝？我真的不知道！」，對於接連因案遭警查捕，林嫌大嘆「難道偷神像，得罪神明嗎？」才會有這樣現世報！

林嫌因竊盜通緝被送辦，警方另依違反社會秩序維護法，對林嫌和潘女裁罰，並將養生館49歲彭姓負責人依妨害風化罪嫌移送法辦。

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