飆髒話譙女護理師 陪父就醫男挨告

2019-01-17 15:58

〔記者溫于德／台北報導〕北市游男日前陪同父親到台大醫院就診，不滿賴姓護理師抽血過程，竟公然怒斥賴不會打針，除出腳踹椅子，還直譙對方「幹！林老師卡好」等字眼；案經台北地院審理，認定游以強暴方式妨害醫療行為進行，且貶損賴的名譽，依違反醫療法判游有期徒刑3月，可易科罰金，但因游已賠償，宣告緩刑2年，全案確定。

年逾50歲的游男，前年5月12日晚間近9時許，陪同父親到台大醫院急診室就醫，但因賴姓護理師抽血過程未將軟針放好，造成父親右手血腫，游竟對賴咆嘯「妳不會打針就不要打，走啦！」另出腳踹椅子，再對賴訐譙「幹！林老師卡好！」

簡易庭依法判游男3月徒刑，得易科罰金9萬元；不服的游提起上訴。

北院審理時，賴女因游男行徑，導致工作時產生恐懼感，並造成失眠問題，被診斷出「急性創傷後壓力症」，堅持不願和解，且在刑事訴訟時，另提小額訴訟、要求游應賠償精神慰撫金與醫療費共10萬元，獲判賠2萬4451元。

合議庭認為，游男後來已寄送2萬5366元郵政匯票給賴女，並寄道歉信函，審酌游因一時失慮才觸法，後來應已知所警惕，無再犯之虞，雖維持同樣刑期，但宣告緩刑2年，全案定讞。

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