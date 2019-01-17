姜婦生前疑遭毆打 檢察官解剖釐清死因

2019-01-17 15:29

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市發生40歲甘順財勒死64歲前岳母姜婦後，疑畏罪跑到頂樓上吊雙人命案，檢警追查研判命案發生時間為15日凌晨，姜女身上有遭毆打傷痕，檢察官為釐清確切死因，今下午2點半會同法醫前往中壢殯儀館進行解剖。

姜婦16日清晨在住處遭前女婿甘順財勒殺，警方獲報趕抵現場勘查後，又在住處頂樓水塔旁發現甘以「坐姿上吊」輕生，早無生命徵象，現場也未留有遺書。

命案現場是棟4層樓透天厝，死者姜婦和曾姓丈夫、大女兒同住，夫妻倆感情深厚，鄰居說前幾天還看見姜婦打掃房子，不過15日凌晨屋內傳出激烈爭吵，沒想到竟會發生駭人聽聞的雙屍命案，姜的先生今在家，面對媒體僅是嘆氣不願受訪。

狠下毒手的印尼華僑甘順財是次女前夫，2人已離婚10年、育有1女，各自在外租屋，平時鮮少聯繫，甘男也未盡扶養責任，女兒都由在工廠上班的前妻照顧。

警方在調查過程中發現甘男前科累累，10年前因吸毒昏頭，在路上看到1名小二女童背書包返家，誤以為書包裡都是現金，竟持刀將她押回家「取財」，直到甘妻返家發現後才放人，據鄰居表示，此次犯行也導致日後2人離婚。

警方指出，姜婦先生和大女兒都有工作，2人15日正好都是大夜班，因此甘某進屋時只有前岳母在家，鄰居聽到吵架聲音從3樓姜婦房間傳出，不排除是甘和岳母起口角發生衝突，最後失手勒斃前岳母，疑畏罪跑上頂樓割腕、再上吊自殺。

警方據報後調閱命案附近監視器，發現甘男行凶前曾到附近一家超商，推估時間與被勒死姜婦時間吻合，檢方今天下午要相驗釐清姜婦死因。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/