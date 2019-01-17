台中市虐兒人數全台第3 綠營籲「媽媽市長」施鐵腕

2019-01-17 15:12

〔記者黃鐘山／台中報導〕近日繼新北、台南發生虐兒案件後，台中市今（17）日也傳出疑似虐兒事件，市議會民進黨團說，依衛福部統計，去年台中市虐兒數全台第3，顯示問題十分嚴重，要求「媽媽市長」盧秀燕提出有效防制策略，讓兒童有個安全成長的環境。

民進黨團總召李天生指出，新北市、台南市分別傳出虐兒事件，由於情節惡劣，民眾不惜動用「私刑」，無獨有偶，台中市也發生托嬰中心疑似虐兒案，同時依衛福部統計，各縣市受虐兒少人數，前3名依序為新北市543人、高雄市424人，台中市382人，顯示台中市虐兒問題嚴峻。

李天生說，台中市去年也曾爆發幼兒園、托育中心虐兒事件，在議會引發熱烈討論，並決議要求各幼兒園、托育中心加裝監視設備，有效監控防範，不過今天再度傳出疑似虐兒案件。

他強調，事件發生後，新北市長、台南市長都公開發言，有效制止事件蔓延，而台中市虐兒少人數全台第3，卻不見盧市長站出來說話，市府到底有什麼具體預防措施？有沒有定期稽查，兒少委員會有沒有發揮功能，希望市長說清楚、講明白，好安定人心，並嚇阻虐兒事件繼續發生。

市府表示，近4年兒少保護工作皆獲衛福部評比全國第1，社會局例行風險、貧窮家庭及保護議題關懷訪視與家庭服務，更於年節前加強訪視輔導頻率及建構家庭與社區支持網絡，期許每位兒少都能健康平安過好年。

社會局指出，持續佈建增加服務據點、民眾求助的密度，篩選出更多危險因子的標的人口，建構縝密的社會安全網，提供更早的預防性服務，危機風險較高案件更以密集式處遇模式增加訪視頻率，避免憾事發生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/