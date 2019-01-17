幼兒園不當對待幼童 人本：檯面下更多

2019-01-17 15:16

〔記者溫于德／台北報導〕多個團體今為兒童權益舉辦記者會，與會人本教育基金會執行長馮喬蘭點出國內幼兒園遭不當對待嚴重性，光是去年就達18件，且這18件並非全部，僅是國人有機會知道並接觸、且家長發現後也願意關心並公諸於世，事實上檯面下未知案例絕對不在少數。

馮喬蘭說，過去曾見老師看到小孩爬窗用腳踢，還有老師為威脅小孩行為舉止應符合要求，竟持指甲剪，剪小孩的指甲邊邊的皮、直到滲血，另有小孩吃飯、拼音拼不好，也被打腳底板，但這些小孩都只有2歲、3歲、4歲、5歲，「但憑什麼這樣對待小孩？」

「一個國家如果這樣管教小孩，前途在哪？」馮喬蘭直言，小孩受害後會產生陰影與害怕，導致對教育、對社會失去信心，且當受虐孩童對阿嬤表示「妳要記得來看我」，形同「阿嬤、爸爸，你們沒看到的時候不曉得我發生什麼事。」

「國內幼兒園並不是為了幼兒設計，而是為大人方便而存在」，馮喬蘭直言，小孩若在互動過程中發生衝突或狀況，本應該讓大人感到終於有機會與小孩討論人際互動、人的感受，不解怎會反讓教育工作者當成麻煩。

馮喬蘭最後說，盼監察院將幼兒受教育環境視為重大事項，進行全面性調查，讓成年人對幼兒能負起一定責任。

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