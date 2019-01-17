騎士撞死婦人肇逃 電眼揪出送辦

2019-01-17 14:38

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名何姓男子（64歲），16日凌晨5點多騎車行經大里區大里路時，撞上穿越馬路的廖姓老婦人（74歲），何男肇事後將機車牽到路旁，一度幫婦人進行CPR，但見救護車抵達就若無其事離開，警方調閱附近監視器，2個小時後查出身分聯絡他到案說明，何男卻堅稱不確定有沒有撞到她，不過監視器清楚拍到整個車禍過程，警方訊後依過失致死、肇事逃逸將他移送法辦。

台中大里一名廖姓婦人，昨天清晨5點多從住處出門，並穿越大里路到對街，沒想到剛經過雙黃線時，遭1輛機車撞上，老婦人因頭部撞擊重傷，經送醫仍在昨天上午9點45分宣告不治。

霧峰交通分隊獲報到場時，肇事騎士已離開，警方察看附近監視器，發現台中市議員張滄沂服務處前裝設的監視器，有1支鏡頭的角度有可能拍到車禍經過，剛好早起運動的張滄沂得知，立刻打開服務處監視器協助警方調閱，員警一看果然清楚拍到整個車禍經程，警方依據騎士穿著和機車特徵，擴大調閱前後監視器，順利查出可疑的肇事騎士身分。

警方約昨天上午7點聯絡肇事的何男到警局說明，發現何男機車左手把附近，有撞擊倒地後破損的痕跡，何男卻說：「不確定有沒有撞到她」，還說自己有幫忙做CPR急救才離開，警方調查發現，何男當時是要到台中榮總抽血檢查，肇事離開後還先到醫院完成抽血檢查，因監視器清楚拍到整個車禍過程，警方訊後將他依過失致死、肇事逃逸移送法辦。

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