異國戀老梗沖昏頭 外籍女看護工也差點淪陷

2019-01-17 14:32

〔記者許國楨／台中報導〕來台從事看護工的潘姓越南籍女子，去年在臉書自稱一名在美國蘋果公司擔任高階主管的男子，雙方透過聊天後感情增溫潘女以為找到真愛陷入熱戀，對方則誆稱要寄送情人節禮物給潘女的包裹被海關留置，除非潘女匯款750元美金處理通關程序，才能趕在情人節如期取貨，潘女不疑有他急衝銀行匯款，幸好經行員及警方攔阻及時阻詐。

警方調查，45歲潘女在去年11月中旬透過「臉書」認識一名自稱在美國蘋果公司擔任高階主管的美籍男子Edward Maxwell，對方經常跟潘女聊天噓寒問暖，讓潘女迅速陷入異國戀情的漩渦之中。

就在本月14日對方表示準備一個情人節禮物欲寄給潘女，但因為海關因素導致禮物遭留置無法寄出，除非潘女能夠匯款750元美金（約台幣23000元）處理通關程序，才能趕在2月14日情人節如期取貨。

潘女因不想錯過心上人的情人節禮物，加上深信這段異國戀情能夠開花結果，隔天一早就急衝銀行準備匯款，所幸銀行行員機警察覺有異，且潘女遲遲說不清楚為何要匯款給外國男子，行員因而報案請求警方協助。

經台中市第六分局協和派出所員警到場對潘女苦口婆心相勸，解釋這是常見的詐騙手法，並提供相關新聞報導給其觀看，才讓潘女恍然大悟，一直以來相信的異國戀曲只是詐騙集團的技倆，打消匯款的念頭，免於受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方苦口婆心相勸才讓潘女打消匯款念頭阻詐。（記者許國楨翻攝）

潘女在臉書認識自稱Edward Maxwell的美籍男子。（記者許國楨翻攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/