警方請出「兒子牌」防詐 成功救下老翁三百萬老本

2019-01-17 13:26

〔記者鄭景議／台北報導〕92歲的姜姓老翁，日前聽信詐騙集團的說詞，險些把自己戶頭內將近三百萬元存款全部匯出，還好行員與警方機警發現，更通知姜翁的兒子到場勸老爸爸，才阻止一場詐騙案發生。

松山分局警方表示，當時轄內銀行行員報案稱：「有一名老翁欲提領大筆款項疑似遭到詐騙，請警方派員協助了解」，東社派出所員警立即派警員温振鴻抵達現場。

溫員到現場後，行員與警方表示，姜翁不但欲提領美金6萬2,810元（約新台幣192萬8,267元）及新台幣100萬元，還一直不願說出提領大筆鉅額做何用途，讓行員驚覺有異，擔心老翁遭詐騙，才請求警方協助。

温員起初告知姜老可能遭到詐騙，但老翁不聽警方勸阻，執意提領大筆現金，温員靈機一動，旁敲側擊得知老翁兒子聯絡方式，立即通知其兒子到場協助勸說，最終即時成功攔阻姜姓老翁提領大筆款項，免遭詐騙。

松山分局呼籲民眾若遇有類似詐騙情事，切記要記得3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，也可撥打165專線電話求證，避免遭詐騙。

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