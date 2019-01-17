警破獲毒品發貨中心 毒販開名車「爸足有錢」

2019-01-17 14:29

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市警方今天宣布在劉厝路一處鐵皮倉庫破獲大型毒品集貨場，逮獲大小毒品盤商共12人，查扣K他命等各式毒品一批共800多公克，不法所得現金620多萬元，及1支以色列製「沙漠之鷹」手槍等贓證物；警方說，毒販平均年紀約25至30多歲，戴名錶、出入開名車，查扣7輛車中有4輛車牌為「8957」，台語諧音為「爸足有錢」，並自備點鈔機驗鈔，毒品生意好賺，卻危害社會，訊後依毒品罪嫌送辦。

嘉市刑大偵二隊長林建南說，民眾檢報去年6、7月起，劉厝路一處鐵皮倉庫夜間常有大批名車進出，疑從事不法，經案偵查，發現車主大都有毒品前科，立即與刑事局偵查第六大隊第二隊、嘉義縣警察局竹崎分局等共組專案小組，並報請嘉義地檢署指揮偵辦。

昨天警方見時機成熟，申請警政署維安特勤警力支援，共40名幹員趁夜色昏暗攻堅鐵皮倉庫，過程中還投震撼彈，屋內毒販企圖竄逃，還把大捆鈔票、毒品等往外丟，欲湮滅贓證物，詎料仍被警方查獲搗破。

警方現場查獲毒品大盤商葉姓男子（30歲）及小盤商及其手下等11名男子，發現該處儼然是毒品交易的發貨中心；經查，葉嫌為中南部毒品大盤商，經由下游盤商販毒給特種行業工作者，建立起販毒網絡，大賺黑心錢，危害社會。

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