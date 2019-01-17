受虐兒童言童語「記得來看我喔」 阿嬤心裡一陣酸

2019-01-17 14:00

〔記者溫于德／台北報導〕新北市永和私立淯薪托嬰中心日前驚爆虐嬰案，為此，關注兒童權利的法扶會、司改會、人本、人約盟、台權會等團體上午特別舉辦記者會呼籲，監察院應出面主動進行調查，就私立幼兒園預防兒童案與相關究責機制，進行制度性的調查與糾正。另也請來一位曾孫子曾受害的阿嬤表示，當準備再將孫子送回幼兒園時，孫子童顏童語說「阿嬤記得來看我喔！」不禁心裡一陣酸。

多個團體稍早舉辦「老師失控、行政失職、司法加油！-淯薪幼兒園兒虐案不是個案」記者會，一致表示，淯薪托嬰中心發生的虐童事件並非個案，國內許多托育單位不僅有對幼兒暴力相向問題，還有辱罵、拖行、綑綁、強迫餵食、剝奪食物、提供不潔食物、忽視等虐待行為，因此請監察院應該就此部份進行調查，並依照兒童權利公約，就私立幼兒園預防兒虐案與相關究責機制，進行制度性的調查與糾正。

法扶會律師陳威延隨後分享親身辯護案件為一件嘉義虐兒案，嘉義某私立幼兒園趙姓班導師，前年4月間用透明膠帶綑將2歲幼童在椅子上，後經家屬上臉書看小孩在學校情況，才驚見小孩受虐，提告老師妨害自由，但不幸的是，檢方雖認為確實有綑綁行為，縱然不當，卻因認定老師行為屬於管教、保護及照顧幼童，無妨害自由故意獲不起訴確定，後雖再議，法院仍認定「被告趙師於106年3月間某日、同年4月12日，以膠帶圍住A男在椅子上，主觀均無妨害A男行動自由之故意」，陳批顯然置若罔聞違反兒童權利公約。

幼童阿嬤則說，每次送孫子上學都哭著向她表示「我不要去上課」，但因為孫子只有2歲，也不懂得表達發生什麼事，直到孩子的父親上臉書看到小孩被綁在椅子上，才了解到小孩為何不願上課；阿嬤後來雖有帶孫子去看心理諮商醫師，但孫子都要她陪著，以消除恐懼感。

阿嬤接著說，現年4歲的孫子已到達必須進入幼兒園年紀，日前他家趁幼兒園舉行耶誕活動時，特別帶孫子前往參與，好讓孫子再度喜歡上學，但她詢問「過完年，阿嬤送你來這邊上課好不好？」孫子卻說「可是阿嬤你要來看我喔！」讓她心裡一陣酸，因此，希望國家司法能夠給家屬一個公平、明智的審判。

司改會執行長陳雨凡認為，處理嘉義虐兒案的法官、檢察官明顯欠約兒童權利保護意識，且若被害人是成年人，明顯構成妨害自由，不能因為被害人是幼童，合理化「管教」行為，顯示承辦的司法人員對於兒童權利公約認知仍有不足，兒童權益要在司法中獲得保障，還需要加油，各團體在記者會結束前強調，「暴力就是不適任，情緒失控不是理由」。

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