高校生不爽「不能來上課」放火燒教務處

2019-01-17 12:41

［記者許倬勛／桃園報導］年關將近，龍潭區某高中早上驚傳縱火事件，一名學生在教務處點火，導致辦公桌、電腦及文件全付之一炬，校方及早發現，趕緊通報消防隊到場滅火，幸無人員受傷，財損及事件起因待進一步釐清。

校方教官指出，今上午7點許到校巡查時，發現教務處大門遭人開啟，便前往查看，赫見一名學生拿著裝有機油的塑膠瓶向辦公桌潑灑，並以打火機點燃，火勢迅速往桌面四方竄，連文件、電腦都遭波及。

教官立即呼叫教師幫忙制止學生、通報消防隊，並趁火勢還沒擴大前，衝到門外拿滅火器撲救，最後再由消防隊員接手，10分鐘內即撲滅火勢，幸無人員傷亡，僅燒毀一張辦公桌、電腦及部分文件。

校方說明，縱火學生是有情緒障礙的特殊教育生，自上月起，頻繁出現焦慮或暴怒等情緒，有時甚至無法控制自己的行為，在多方評估下，決定透過教育局協助他轉介安置到特教學校。

一名老師說，因下學期起該生就要轉校，校方安排他暫不到校，可能因此導致他強烈不滿，今早潛入學校縱火；縱火學生情緒冷靜下來後，被警方帶回派出所問訊，將依公共危險罪移送。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/