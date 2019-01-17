永和分屍案 台籍嫌犯吳宣變更起訴為幫助殺人

2019-01-17 12:48

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院今針對加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）遭分屍命案中，台籍嫌犯吳宣部分進行準備程序庭，檢方當初依幫助傷害致死等罪嫌起訴吳宣，今庭訊時變更為「幫助殺人罪」嫌。對此，吳宣否認幫助殺人！

去年8月21日晚間，美籍主嫌Mayerorenshlomo（中文名：孫武生，綽號OZ）涉嫌夥同非裔美籍男子Ewart Odane Bent，在永和河濱公園內，由Bent持鏈鋸勒住顏柏萊脖子，OZ再持美工刀割喉、並持開山刀砍頸、背等部位，見被害者死亡後再予以分屍。

台籍嫌犯吳宣雖不在案發現場，但因案發前，受孫武生指示前往萬華某刀具店購買2把開山刀等武器，且案發當晚，他在案發現場的對岸把風；檢方認為吳宣可預見孫武生可能持這些武器傷害他人，並造成死亡結果，依幫助傷害致死罪嫌起訴。

今庭訊時，檢方變更起訴法條為「幫助殺人罪嫌」。對此，吳宣辯稱，因孫武生聲稱與他人有衝突，請他到合法的刀具店，買刀作為防身之用，根本不知道會用來殺人。

至於「把風」，吳宣則解釋，他以為孫武生在河濱公園進行毒品交易或吸食大麻，他才會到對岸查看有無警察，但因當時是晚上，根本看不到對岸情形，完全不明白孫為何請他到該處。

此外，法院今除釐清爭點、事實外，因吳宣辯稱以為孫武生等人在該處進行毒品交易或吸食大麻，檢方因此要求白天到案發地點的對岸進行勘驗，欲證明根本就是「把風」殺人，而非「把風」毒品交易。

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