控女兒被老師「綁椅3小時」 托嬰中心反指家長索高額賠償金

2019-01-17 12:35

〔記者張菁雅、許國楨／台中報導〕台中市南屯區一家私立托嬰中心傳出虐童事件，將2歲女童綁在椅子上長達2到3個小時，家長透過臉書將此事曝光，托嬰中心今日表示，理解家長的心情，但不接受恐嚇取財；台中市政府社會局則指出，已依照違反兒權法限期業者改善並提出策進作為，未來也將加強對業者的訪視輔導與稽查密度；警方則表示將擴大調查，也會將相關資料提供社會局進行調查。

林姓家長表示，去年10月將小孩送到文心南三路上的「大樹貝兒托嬰中心」，每月費用2萬多元，10月31日提早下班接女兒時，目擊女兒被綁在椅子上，身上出現瘀青跟紅腫。

林姓家長向派出所備案後，取得園方監視器，發現女兒在哭鬧時被老師綁在椅子上，時間長達2、3個小時，期間女童不斷向老師求援，老師卻不聞不問。

托嬰中心盧姓負責人表示，家屬所言並非事實，女童坐在安全椅上只有1個小時，案發後家屬向社會局通報，中心也向社會局說明經過；事後，家屬不斷要求高額賠償金，金額從300萬元至100萬元，甚至揚言若不能協調成功，將訴諸媒體。

盧姓負責人表示，全案配合社會局等相關單位調查，也尊重家屬提告權益，針對疏漏之處，虛心檢討。

家屬的委任律師沈靖家則表示，家屬從頭到尾都沒有提到賠償金額問題。另外，但家長發現全案經相關單位調查後，似乎石沉大海，希望相關單位盡快究責。

對此，台中市政府社會局指出，本案獲報後立即由家庭暴力防治中心調查，業者對相關管理行為坦承不諱。家暴中心評估，業者動機雖為導正幼兒行為，無虐待意圖，也未造成身體直接傷害，但仍有照顧管理疏失，因此依違反兒權法限期改善並提出策進作為，近期將再稽核，若未改善將處3萬至15萬元罰鍰，情節嚴重將勒令停辦，未來也將加強對業者的訪視輔導與稽查密度。

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