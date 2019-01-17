台中托嬰中心疑虐童 家長控2歲女兒遭「綁椅3小時」

2019-01-17 12:25

〔記者許國楨／台中報導〕全台虐童案頻傳，引起社會關注，近日有網友PO文指出，台中一間托嬰中心也傳出虐童疑案，家長指控2歲女兒被老師綁在椅上控制行動，哭到聲嘶力竭甚至虛脫才放開，過程長達2、3小時；托嬰中心則強調，餐椅本身就有安全扣環，沒有用其他的東西去綁，但如果管教有疏漏，願虛心檢討。

最近先是有新北托嬰中心虐童案，又有因為「肉圓沒加辣」暴打兒子狠父，台南更傳出狠母夥同他人虐死1歲半嬰兒，種種誇張案件都引發眾怒，一名網友也在臉書社團「爆料公社」PO文指控，「友人把2歲女兒送至台中一間號稱五星級的托嬰中心，但小朋友接回家後，常發現身上有傷，經調出監視影片，發現托嬰中心只要小孩吵鬧，一律綁起來！哭到聲嘶力竭甚至虛脫才放開，過程長達2、3小時！」

家長委任律師嚴厲指控說，「扣在椅子上就是限制自由嘛！托嬰中心標榜開放空間，卻把小女童綁在椅子上，限制她自由，這不是虐待，什麼是虐待？」

業者則發表書面聲明指出，林姓家長去年10月將小朋友送來，十多天後指控他們有不當管教，他們願虛心檢討，但當時對方提出300萬的求償，而最後協商後希望賠償100萬元，否則就要投訴給媒體，但這已超越一般人可容忍限度，有恐嚇取財之虞。

業者解釋，事情發生在去年10月31日下午，因為當天是萬聖節活動，老師們進進出出，以安全為考量的前提下，就將小朋友放在餐椅上，而餐椅本身就有安全扣環，沒有用其他的東西去綁，可以理解這件事的發生是基於家長的捨不得，但經過多次的溝通跟協商，一直沒有取得對方的原諒；警方表示將擴大調查，也會將相關資料提供社會局進行調查。

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