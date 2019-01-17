知名街舞團「Zero Four」成員陳翔崧等積欠房租百餘萬

2019-01-17 12:35

［記者楊政郡／台中報導］知名舞團「Zero Four」之成員陳翔崧、林奇勳2012年3月起至2018年3月止，向湯姓屋主承租台中市西屯路房舍做為舞蹈教室及刺青工作室，長期積欠租金，還佔用一年才搬走，台中地院法官判決兩人要連帶賠償145萬餘元，另佔用1年的租金34萬要陳需個人自行負擔。

台中地院判決書指出，舞團「Zero Four」成員陳翔崧、林奇勳，2012年間起陳向湯姓屋主承租西屯路房舍，做為舞蹈教室及刺青工作室使用，由林擔任連帶保證人，租約從2012年3月28日至2017年3月28日。

但從2013年11月就未按時繳交租金，僅在2014年4月7日、9日分別給付2萬元、8萬元金租金，積欠租金共112 萬元。再加上代繳水費、增加房屋稅（改為營業用房屋稅）、代繳管理費、加上期滿違約佔用約1年違約金等，總計屋主可請求為145萬8千餘元，此部分由陳與林連帶賠償，另陳又佔用約1年，其1年的租金不當得利34萬元，應由陳一人負擔。

陳翔崧辯稱他都如期繳納租金，若確實自2013年11月起至租約期滿均未繳納租金，該期間長達4年之久，原告未曾向被告催繳，顯有違常情，他還有請劉姓團員，以現金繳納租金，屋主如果主張欠他100多萬，請負舉證責任。屋主提供契約及2本存摺證明，法官又傳喚劉姓團員，劉卻否認有替陳轉交任何租金給屋主。

法官審酌，屋主得請求被告陳翔崧給付租金為112 萬元、管理費及水費7萬5111元、房屋稅增額4萬1059元、不當得利（佔用約一年其間租金） 34萬3000元、違約金17萬1500元、回復原狀費用5萬950 元，合計180 萬1620元。

其中不當得利34萬元為陳某個人行為，陳個人負責，其餘由陳與林負連帶責任。

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