一台歐兜擺凸中台灣... 到府看病10多年 原來他是密醫

2019-01-17 12:16

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣57歲的林姓男子，看準鄉下地方老年人口多，就醫不便，自稱「林醫生」到宅看診、開藥，許多老人家因此病痛減緩，還口耳相傳，看好「道相報」，10多年來，林男「醫療觸腳」越來越大，一個月收入從10萬元起跳，但他沒有醫師執照，擅自進行醫療行為，已違反醫師法，彰化地檢署指揮監控多時，昨天收網，總共傳喚約30名相關證人及被告，今天凌晨向法院聲請羈押獲准。

檢方調查，林男只有高職畢業，因對醫療有高度的興趣，早年曾到北部某私人醫院做技術人員，從中向有牌照的醫師學得許多藥理和知識。

檢方表示，10年前他返回社頭老家開始為人看病，但因為沒有執照，加上鄉間老人多，看病不便，他以機車載著藥品到病人住家看病，「處方籤」藏在他腦海中，他從機車後方的藥箱，拿著適合的藥物，每次看診的的費用與健保差不多，但因為服務範圍甚廣，每月至少有10萬元的收入。

檢方說，林男不具醫師資格，開出藥單處分，這些藥雖為GMP藥廠生產，但其侵入性醫療行為己明顯違反醫師法、刑法詐欺罪。檢方以其有串證、滅證之虞向院方聲請羈押獲准。

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