驚！虐嬰表姊懷6月大雙胞胎 去年底流產

2019-01-17 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕台南市15日晚間驚傳李姓女童遭虐致死案，除了17歲的李母外，包括男友人及李母的表姐夫婦都曾「動手」，台南地檢署稍早確定羈押3人，至於李女因未滿18歲諭知收容。案件曝光後，4人身分陸續遭起底，網友發現表姊疑似懷有6個月大雙胞胎，然而據了解，她已於去年年底流產。

綜合媒體報導，李女的表姊曾於去年7月14日在臉書曬出超音波照並標記老公姓氏，寫下「等待寶寶誕生」；同年12月5日又貼上夫妻合照，甜蜜表示「希望兩寶可以在明年平安出生，還真不知道會是像你還是像我！」，更經常分享育兒及感人的親子文章，讓網友猜測表姊已有6個月身孕。

報導表示，然而台南地院庭長林臻嫻表示，表姊說去年12月中旬已流產，屬於生產後未滿2月的情形，是否可以不予羈押。但法官考量刑事訴訟法第114條第2款之立法意旨，認為表姊是流產，不符合該款要件，仍裁定羈押。

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