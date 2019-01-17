虐童狠心媽臉書發文嗆網友 警：手機已查扣

2019-01-17 11:32

〔記者王俊忠／台南報導〕17歲狠心小媽媽聯合表姐、表姐夫與表姐夫妻友人李嘉偉涉嫌虐死1歲半女兒，小媽媽昨天已由少年法庭裁定收容；其他3名成年共犯今天凌晨近1點被裁定收押。有網友截圖爆料指李母在臉書留言對網友嗆聲，對此警方表示，逮捕4人時已查扣手機，後續訊問調查過程不可能發還給被告使用，研判可能是遭人冒名發文。

李母等4人的臉書於案發後被網友灌爆洗版，還有網友截圖發現疑似李童小媽媽離開地檢署後留言嗆網友「我早就出來了，你們慢慢在地檢署吧！想打我早的狠（很），敢打我一律通通提告」。許多網友則嗆她「無恥」、「你虐嬰高手好棒」、「晚上睡得著嗎？」但也有網友質疑這應該是假帳號，有人冒名發文。

對此，南市警五分局副分局長郭永益說明，15日晚間警方逮捕李母與其表姐、表姐夫、友人李嘉偉時，已查扣4人的5支手機（李嘉偉有2支手機）保管，後續訊問調查過程不可能發還給被告使用，李母被逮捕後無法再使用手機，可能是遭冒名發文，且檢察官已指示警方把查扣的5支手機交給刑大對手機內部通聯紀錄等資料進行還原，以釐清女童命案案情。

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