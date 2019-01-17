小老師到同學家裡教功課 竟被同學爸爸揉背告白「好喜歡你」

2019-01-17 11:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕12歲的小文（化名）功課好，又喜歡幫助人，她利用下課時間到同學小芳（化名）家裡當小老師教功課，卻被小芳的父親許姓男盯上，被許男帶到廚房擁抱、揉背，還被告白「好喜歡你」，小文掙脫逃離報警，橋頭地院依性騷擾防治法判許男徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，就讀國小六年級的小文剛到小芳幫忙指導功課時，跟許男幾乎沒有互動，僅是點頭之交，但前年1月底，小文到許家後，見小芳還沒回家，一個人先在小芳的房間裡看書，過沒多久，許男突然進房叫小文出來，還把她帶到廚房。

小文進到廚房後，突然被許男用雙手環抱住，許男邊抱邊用手揉她的背，還在她的耳邊呢喃「我好喜歡你，跟我在一起好不好」，小文嚇傻一時之間不知如何反應，被許男抱了約30秒後，小文才驚醒掙脫逃離。

事後，小文向小芳和小芳的母親及學校老師報告此事，也在老師的協助下前往警局報案；橋頭地院審理時，許男坦承有抱過小文，但只是要表達感謝她當小老師教女兒功課，沒有不軌的意圖；但法官認為，許男是超過40歲的成年人，要對一個12歲的小女孩表達感謝之意，大可公然以言詞表達即可，何必把人帶到廚房，且事後還要小女孩不要將此事告知他人，許男所辯，明顯與常情相違，因此判他有罪，可上訴。

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