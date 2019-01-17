虐童案4人又被爆料 爽玩小琉球賴帳萬元不還

2019-01-17 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕台南1歲半的女童遭未成年媽媽與媽媽的表姐、表姐夫及表姐夫妻李姓友人虐打傷重致死，引起社會公憤，網友爆料4人去年到小琉球旅遊，積欠民宿老闆上萬元，誇張行徑再度引發討論。

臉書社團《爆料公社》指出，有社員透露，去年有4個人去小琉球玩4天3夜，連吃3天烤肉、玩海底玻璃船，最後以錢被偷為由，騙民宿老闆說回台南會匯款還錢，結果不斷拖延拒還，如今看到虐童相關照片，原來「就是這四個人！！！」網友加碼爆料，「聯絡相關朋友才得知原來他們四處跟親朋好友借錢，到處騙錢，已經不是第一次了！」

從對話紀錄可看出，跟老闆連絡者以人在外縣市、事情很多、辦貸款等理由不斷拖延，共積欠17320元，老闆則相當無奈，不斷喊話希望對方還錢。

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