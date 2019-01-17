頭份警防搶演練 逼真壓制「歹徒」路人看傻

2019-01-17 10:46

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕年關將近，近來銀行搶案頻傳，苗栗縣警察局頭份分局為加強金融機構員工自我防衛能力及防搶應變能力，昨由兩名警員假扮「歹徒」持槍衝入銀行，威嚇行員搶走大筆財務逃跑，巡邏警網立即趕到現場，並依據相關資料通報線上警力，於中央路圍捕搶匪，當街攔車並壓制逮捕，由於過程太過逼真，許多路人看得目瞪口呆。

頭份警分局昨下午進行防搶演練，由2名警員假扮成歹徒，持槍闖入銀行，對空鳴槍喝令交出錢財，行員隨即機警按下警鈴，頓時鈴聲大作，搶匪驚慌奪取現金後立即跳上車逃逸，勤務中心接獲搶案通報，立即指揮巡邏警網及支援警力趕抵現場。

警方根據行員提供的相關車籍資料、歹徒身形，立即通報線上警力圍捕，隨後在頭份市中央路前攔下做案車輛，警方亦步亦趨威嚇歹徒丟下武器，隨即上前壓制在地，過程熟練逼真，路過民眾誤以為真發生搶案，紛紛駐足圍觀。

頭份警分局長賴銘助表示，農曆春節前後，將針對金融機構、銀樓、加油站、超商、彩券行及各大寺廟等大額現金匯流處所，派員加強巡邏，此外因應春節將至，民眾如欲提領大量現金，可先行告知或請金融機構代為通知鄰近派出所申請護鈔，降低被行搶的機會，讓民眾安心過好年。

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