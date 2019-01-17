社會安全網失能 檢座：年虐死23嬰幼兒

2019-01-17 10:43

〔記者吳政峰／台北報導〕虐嬰事件層出不窮，台中地檢署主任檢察官郭靜文援引衛生福利部統計，光是2017年就有23名嬰幼兒遭到照護者直接或間接虐死，顯示我國對兒童權益的保護嚴重不足，社會安全網形同失能。

郭靜文表示，衛福部公布的106年兒少保護統計數字，當年度通報處理人數4萬5283人，高於前年的4萬0660人，其中包括3748件緊急事件，且遭受虐死亡的兒童高達23人，更創下歷年紀錄，當中包括遭父母虐待死亡者7人、因父母嚴重疏失而死亡者3人、遭父母帶同自殺身亡的兒童計13人。

除了台南1歲6個月女嬰慘遭小媽媽及其他同住人虐死，之前苗栗也有一名男嬰被因哭鬧而被父親折斷手，次數多達8次，直到血流不止送醫急救，醫護人員發現男嬰身上多處陳舊骨痂，趕緊向上通報，全案爆發。

郭靜文指出，雖然「兒童及少年福利與權益保障法」第53條規定，醫事人員、社會工作人員、教育人員、保育人員、教保服務人員、警察、司法人員、移民業務人員、戶政人員、村（里）幹事及其他執行兒童及少年福利業務人員，於執行業務時知悉兒童及少年有遭受遺棄、身心虐待等情形，應立即向直轄市、縣（市）主管機關通報，至遲不得超過24小時，但這都已經是傷害發生後的後端作為，最重要的還是事發時的即時通報。

郭靜文呼籲，社會需要多一些雞婆的人，把這些毫無反抗、求救能力的孩子當作自己的孩子看待，民眾若懷疑周遭孩童有遭受身心虐待或性侵害、性騷擾的情形，請儘速撥打113專線，透過社工員線上服務，盡快救援身處生命危機中的兒童。

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