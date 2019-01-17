1歲半女童遭虐死 3收押共犯竟辯教訓是「避免女童嬰靈作祟」

2019-01-17 10:49

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名1歲半的李姓女童遭未成年媽媽與媽媽的表姐、表姐夫及表姐夫妻友人李嘉偉等4人虐打傷重致死，從昨天到今天凌晨分別被台南地院裁定收容（女童小媽媽）與收押。3名成年共犯坦承有共同毆打凌虐女童，但否認有殺人故意、辯稱只是要教訓女童，避免女童的嬰靈作祟。

台南地院刑事庭長林臻嫺今上午表示，李童母親因未成年已在昨天被少年法庭裁定收容；至於被檢方聲押的李母表姐、表姐夫及李嘉偉3名共犯，聲押庭法官認為3人共涉刑法殺人罪與凌虐幼童罪嫌重大，且共犯之間有相互推諉卸責情形，據此認定3名被告有滅證之虞、有收押必要，依刑事訴訟法規定裁定收押、但不禁見。

對於外傳李母的表姐懷孕6個月為何會被收押？林臻嫺說明，李母表姐應是在去年間懷孕，但是在去年12月中旬流產，屬於產後未滿2個月的情形，法官考量刑訴法114條第2款立法意旨，除為顧及母親健康，主要是為使剛出生後的新生兒能受到母親照顧，而李母表姐是流產，沒有這點顧慮，不符合該條款要件，仍諭知收押。

台南地院並說，李童生母未滿18歲，屬於少年犯，經該院少年法庭訊問認定李母涉殺人重罪，且有共犯偵查中、有串證之虞，依其目前家庭生活狀況，不宜責付，因此依少年事件處理法規定諭知收容。

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