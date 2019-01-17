異國戀GG！越南移工偷電動車 求警不要告訴「心愛的她」

2019-01-17 10:32

［記者楊政郡／台中報導］范姓越南移工想追求印尼女子，竟偷來一部電動車，企圖打動女人心，不料還來不及送出，范男就因另涉他案入監，警方借訊時坦承犯行，還要員警不要告訴「心愛的她」，讓他異國戀泡湯。

台中市警一分局繼中所日前受理民眾報案，被害人將電動自行車停在繼光街，然後搭公車去逛SOGO百貨公司，回來車就不見了。警方調閱監視器畫面，發現一名戴口罩、穿格子紋外套及長褲的男子竊取該車，因無法發動，坐在車上以腳推的方式離去。

經過濾，一名有前科的范姓越南移工非常可疑，透過追查發現范男因另案已在台中看首所羈押中，經警方借訊，范男坦承偷車，說出偷車原因是愛上一位印尼女子，想要以電動車來打動她的芳心，又沒錢買，所以才下手去偷，但還沒送出去，就因另案被逮捕了。

范男說機車還來不及送出，因為沒有鑰匙，對方一定會覺得奇怪，還沒想到辦法就被逮捕，他還提醒員警對方女子還不知情，請不要告訴她，不然異國戀全泡湯了。訊後全案移請台中地檢署偵辦。

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