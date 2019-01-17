電眼揪出偷東西 女賊辯得了這個病⋯

2019-01-17 09:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕有竊盜前科的43歲翁姓女子，涉嫌竊取賣場的酵素、乳酸菌等商品，店家盤點發現遭竊，損失1568元，調出店內監視器畫面提供警方，被員警認出翁女傳喚到案，她否認偷竊，辯稱有憂鬱症，可能吃藥後自取漏了給錢，警方今依竊盜罪嫌函送法辦。

新興分局今指出，五福二所接獲商家報案，表示盤點後發現1樓醫學美容商品疑似短缺，懷疑有小偷於是報案請求協助，希望將竊賊繩之於法，避免再次上門，警方獲報後隨即調閱店家監視器分析，因店家人來人往起初皆無所獲，但經反覆查看後並鎖定商品置放位置，終於發現一名身穿黑衣女子在店內來回徘迴，形跡可疑。

警方從監視器中發現該女子選中商品後，竟然不慌不忙的把乳酸菌及益菌寶放進隨身包包內並且一路未結帳就離去，商家共計損失新台幣1568元。警方鎖定竊嫌後，進而擴大調閱附近的路口監視器，發現竊嫌是騎機車前來，便以車追人，鎖定竊嫌身分並通知到案說明。

翁女目前待業中，她辯稱自己有憂鬱症，根本不記得當天有竊取商品，直稱警方別誣賴她，警方見女子口口聲聲不肯承認，於是出示監視器畫面，直指畫面中是否為翁女本人，翁女看完監視器畫面中的女子表示的確是自己沒錯，改口狡辯可能有吃治療憂鬱症的藥物，當天精神狀況不佳，所以通通都沒有印象。

儘管翁女一直以自己生病了、忘記了，來掩飾自己的行為，但是監視器畫面會說話，警方於警詢後依竊盜罪函送偵辦。

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