防搶演練太逼真 警褲子破了渾然不覺

2019-01-17 09:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕年關將近，高市鳳山警分局偵查隊與合作金庫五甲分行合辦防搶演練，警方真槍實彈上陣，由於整個過程太逼真，民眾一度以為真的發生搶案，警方也使出混身解數，連褲子破一個大洞，也渾然不覺，警民強化合作維護治安。

鳳山警分局勤務中心突然警鈴大作，經查為合作金庫五甲分行緊急救援燈號亮起，勤務指揮中心以無線電呼叫線上警網前往查緝，警方迅速趕到現場，經行員引導，發現有1名歹徒正慌張衝出合作金庫。

警方見機不可失，立即上前逮捕，但歹徒為求逃命，與警方發生激烈衝突，警方技高一籌，將歹徒制伏在地，現場起獲1把制式手槍、子彈10發及贓款260多萬元，民眾圍觀一度以為發生搶案。

原來是警方為強化線上指揮聯繫功能，提高員警處置緊急應變能力，與合作金庫五甲分行辦理防搶演練，藉此加強行員危機應變的處理能力，警方也不計形象，連褲子都破一個大洞，直到演練結束才發現。

警方表示，今年春安工作於1月28日深夜10時登場，為期15天至2月11日深夜12時止，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，加強防搶（扒）、防竊、反詐騙等，讓民眾過好年。

警方呼籲年節將近，民眾出門在外切勿攜帶大額錢財，以免引起歹徒覬覦，如欲提領大額現金可打110，協請警方前往護鈔；過年期間舉家外出旅遊，可向警方提出協助維護舉家外出住居安全。

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