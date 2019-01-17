又是他！60歲婦人愛上維和部隊將軍 匯款被急攔

2019-01-17 09:05

［記者楊政郡／台中報導］60歲林姓婦人掉進網路交友陷阱！詐團成員盜用網路軍官照片，在FB上自稱是美國支援聯合國派駐中東維和部將軍，對婦人展開甜言蜜語、溫柔攻勢，取得信任後稱深愛林婦，寄了箱百萬美金給她當見面禮，且還教她如何「單點追蹤」，確保包裹郵寄的過程，內還有重要文件請她代管，退伍之後就會來台灣和她相會，寄包裹前要5萬元運費，請婦人先支付，保七員警及台銀行員苦勸，阻詐成功。

又是這位仁兄！詐團已經不知多少次使用這位美國軍官的照片行騙，在FB上廣發邀請交友訊息，有人上鉤後即展開溫柔攻勢，天天都是甜言蜜語，自稱美國支援聯合國派駐中東維和部將軍，婦人聽信他的故事後，他又稱深愛有善心及美麗的婦人，他要寄文件及百萬美金的包裹來台給她，但這個文件與百萬美金要來台灣必須先繳交新台幣5萬元的運費。詐騙集團一邊飾演美國將軍、一邊假裝貨運公司，分飾兩角來對婦人洗腦。。

詐團怕婦人不相信，還會教導林婦，如何能掌控包裹郵寄的進度，掌控包裹寄到哪一個城市，婦人不疑，15日上午依指示至台灣銀行埔里分行，在櫃檯辦理匯款時，因不斷低頭滑手機與對方溝通，引起台銀行員注意，通報保七員警關心瞭解。

保七員警發現，婦人根本不知道錢是要匯往土耳其，只知道錢匯過去「百萬美金」就會寄來台灣。員警及台銀多位行員輪番勸說這是典型的「假將軍愛的禮物」詐騙手法，婦人才明白這是一場夢，反過來痛罵對方沒好心。

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