年菜憶兒時！新加坡「撈魚生」 美濃客家菜添好運

2019-01-17 08:15

〔記者葛祐豪、張忠義／高雄報導〕台灣人過年各地風俗民情不同，除了家家必備的除夕團圓年菜、尾牙、春酒，各地也有不同的祈求好運降臨方式，高雄英迪格酒店推出新加坡華人過年求財求好運的「發財撈魚生」，吃年菜還能把好運撈進門；高雄極具代表性的美濃客家菜，以碳燜蹄膀讓民眾回憶兒時滋味。

高雄英迪格酒店總經理楊建偉，特別以新加坡過年傳統習俗「撈魚生」的發財旺運儀式，為2周年慶系列活動揭開序幕。飯店2樓的Wok on the Park全日餐廳，金豬年再次大玩創意，要讓台灣的年增加一些星洲風情。

楊建偉是新加坡華人，他說，小時候記憶就是餐桌上擺著七彩繽紛的食材，當父母將每種食材混合在一起時，都會說句吉祥話，接著就是全家人拿起筷子，把所有東西撈（拌）在一起，筷子越抬越高，也象徵著「風生水起」及「越撈越旺」的意涵。

除了「撈魚生」，飯店也推薦人氣料理巴蜀油淋雞、埔里紹興風味蝦，和新加坡肉骨茶火鍋等。

由於高雄英迪格酒店頂樓的Pier No.1酒吧，是網友推薦高雄賞夜景最佳地點之一，即日起至2月10日，頂樓酒吧也舉辦夜市人生復古趴，包含夜市人生小吃攤、夜市人生遊戲攤、香腸彈珠台，還有娃娃機夾紅包！

飯店指出，台灣人喜歡逛夜市，因此把夜市搬到高樓頂，有手工天婦羅、滷味、鹹水雞、糖葫蘆、杏仁茶配油條、鹹酥雞、烤香腸，可一邊看著絕美夜景，一邊逛夜市打彈珠。

高雄美濃客家菜創辦人邱楨誠，是道地的客家人，為了可以讓大家可以品嘗到兒時阿嬷廚房裡的味道，於是創立了高雄美濃客家菜餐廳，至今已經18年。餐廳最具代表性的招牌菜「金牌碳燜蹄膀」，承襲古早時期長輩們所用的「炭燜」方式來料理，經過煨煮、冷卻、再煨煮等多道繁複程序，才能呈現Q彈軟嫩又入味的口感，調味上僅單純使用冰糖、鹽、醬油等，提出食物本身的鮮味，加上獨有的木炭香，盡是傳統古早味好滋味。

邱楨誠說，目前四家餐廳除夕夜的團圓餐已滿席，以年菜外帶來滿足顧客需求，有4至6人小家庭及10人份精緻年菜，都是當日新鮮現做，需提前預訂。

尾牙跟春酒的部分，除了傳統客家菜，還推出創意料理，「麻六甲海鮮米粉」是結合馬來西亞風味的料理，先把米粉放入油鍋裡炸，再淋上滿滿海鮮食材的蛋花羹湯，吸滿湯汁的米粉，讓饕客嘗盡各種食材鮮味。

另一道栗香南瓜燉飯，則是選用皮薄肉質細緻綿密的栗子南瓜，結合義大利燉飯的做法，烹調過程繁複，而且可能會因爲裂果影響賣相，成功率只有7成。秉持著客家人物盡其用、不浪費的精神，裂果的南瓜，其果肉就用來做成招牌甜點，其手工脆皮南瓜捲外酥內軟帶著淡淡的南瓜香甜味，一吃上癮，也是必點菜色。

高雄英迪格酒店推薦人氣料理巴蜀油淋雞、埔里紹興風味蝦，和新加坡肉骨茶火鍋等。（記者張忠義攝）

高雄英迪格酒店推出新加坡華人過年求財求好運的「發財撈魚生」，也要讓台灣的年增加一些星洲風情。（記者張忠義攝）

高雄美濃客家菜餐廳有道地的美濃客家菜，讓大家可以品嘗到兒時阿嬷廚房裡的味道。（記者張忠義攝）

高雄美濃客家菜的招牌菜「金牌碳燜蹄膀」，承襲古早時期長輩們所用的「炭燜」方式來料理，經過煨煮、冷卻、再煨煮等多道繁複程序。（記者張忠義攝）

高雄英迪格酒店頂樓的Pier No.1酒吧，是網友推薦高雄賞夜景最佳地點之一，即日起至2月10日，頂樓酒吧也舉辦夜市人生復古趴，包含夜市人生小吃攤。（圖／英迪格酒店提供）

高雄英迪格酒店總經理楊建偉（中）表示，今年要讓台灣的年，增加一些星洲風情。（記者張忠義攝）

美濃客家菜的金牌碳燜蹄膀，用「炭燜」方式來料理，經過煨煮、冷卻、再煨煮等多道繁複程序，才能呈現Q彈軟嫩又入味的口感。（記者張忠義攝）

美濃客家菜的「麻六甲海鮮米粉」是結合馬來西亞風味的料理，先把米粉放入油鍋裡炸，再淋上滿滿海鮮食材的蛋花羹湯，吸滿湯汁的米粉，讓饕客嘗盡各種食材鮮味。（記者張忠義攝）

美濃客家菜熬煮滷味調味上提出食物本身的鮮味外，加上獨有的木炭香與甘蔗，盡是傳統古早味好滋味。（記者張忠義攝）

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